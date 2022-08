Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Lösen von Radmuttern

Hildesheim (ots)

Sarstedt - Heisede (TK) In der Nacht von Sonntag, 31.07.2022, auf Montag, 01.08.2022, löste ein unbekannter Täter die Radmuttern am PKW eines 41-jährigen Heiseders. Der PKW stand auf einem Parkplatz in der Dorfstraße, Höhe Hausnummer 9. Während der Fahrt waren am PKW Geräusche zu hören, die vom linken Vorderrad ausgingen. Eine Überprüfung des Rades ergab, dass die Radmuttern gelöst worden waren. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

