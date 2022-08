POL-HI: Einbruch in Lamspringe- Zeugenaufruf

Polizeiinspektion Hildesheim

Lamspringe (hei)- Am 01.08.2022, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 16:10 Uhr, kam es in Lamspringe in der Hauptstraße zu einem Einbruch in einen Aufenthaltsraum des Arbeitskreises " Netzwerk Jugend Lamspringe". Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten bislang unbekannte Täter die, zur Straße gerichtete, verschlossene Eingangstür auf und entwendeten neben einem XBox-Controller eine Spardose sowie einen gelben Sack mit Leergut.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter Tel.: 05063-9010 in Verbindung zu setzen.

