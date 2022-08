POL-HI: PK Elze - Trunkenheitsfahrt

Hildesheim (ots) - Sarstedt (wes) Am Sonntag, den 31.07.2022 in der Zeit von 20:30 Uhr bis 21:15 Uhr ereignete sich in 31157 Sarstedt, Oppelner Straße 1 eine Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde der PKW, Mercedes in schwarz, der Geschädigten, vermutlich beim Ausparken, durch einen weißen Kleinbus im Bereich des vorderen Stoßfängers beschädigt. Der bislang noch unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss ...

mehr