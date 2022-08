POL-HI: Zeugenaufruf nach versuchtem Fahrraddiebstahl

Hildesheim (ots) - Gronau (Leine) (pie). Am Montag, den 01.08.2022, kam es im Tatzeitraum von ca. 14:00 Uhr bis ca. 14:10 Uhr vor einem Lebensmittelmarkt in der Steintorstraße in 31028 Gronau (Leine) zum Diebstahl eines schwarzen Mountainbikes. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese ...

