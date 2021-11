Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Raser verfolgt Autofahrer bis zur Polizeiwache

Duisburg (ots)

Offenbar weil ein Audi zu langsam auf der linken Spur unterwegs war, sind einem 24-jährigen BMW-Fahrer am frühen Donnerstagmorgen (4. November, gegen 4:40 Uhr) auf der A59 die Sicherungen durchgebrannt.

Erst hatte der Mann im BMW versucht, den Audi per Lichthupe und dichtes Auffahren zum Spurwechsel zu bewegen. Als das nicht klappte, überholte er rechts, setzte sich vor den Audi und bremste ihn aus. Der BMW verfolgte den Audifahrer (50) bis zur Abfahrt "Zentrum" und stellte sein Fahrzeug an der roten Ampel quer vor den Wagen. Angeblich weil er "reden" wollte, hämmerte er nach Angaben des Audifahrers mit der Hand gegen dessen Scheibe. Der Mann im Audi fuhr geradewegs zur nächstgelegenen Polizeiwache im Präsidium an der Düsseldorfer Straße. Auch hier war ihm sein Verfolger dicht auf den Fersen. Polizisten trafen beide Männer lautstark streitend im Vorraum des Präsidiums an. Sie trennten sie und brachten sie zur Befragung hinein. Weil der 24-Jährige sich auch hierbei weiter auffällig verhielt und das für einen möglichen Drogenkonsum sprach, machten die Beamten einen Vortest, der positiv verlief. Ein Arzt entnahm dem 24-Jährigen eine Blutprobe. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und schrieben einen Bericht ans Straßenverkehrsamt sowie eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des Fahrens unter Drogeneinfluss.

