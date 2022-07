Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Mehrere Einbrüche in Rostock

Rostock (ots)

Nachdem am gestrigen Dienstag mehrere Einbrüche angezeigt wurden, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in insgesamt neun Kellerräume und entwendeten u. a. Werkzeug. Betroffen waren Mehrfamilienhäuser in den Stadtteilen Lütten Klein und Groß Klein. Eine genaue Schadenssumme liegt noch nicht vor. Sie weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen. Dabei werden auch mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten geprüft.

Auch eine Baustelle in der Rostocker Gartenstadt wurde von Einbrechern heimgesucht. So brachen unbekannte Täter in einen Baucontainer ein und entwendeten Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro. Auch in diesem Fall hat das Kriminalkommissariat Rostock die Ermittlungen bereits übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell