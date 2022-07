POL-HRO: Polizei ermittelt nach Fahrzeugbrand

Rostock (ots) - Erneut kam es in Rostock zu Schockanrufen durch falsche Polizisten. In einem Fall konnte ein Bankmitarbeiter die Überweisung von 42.000 Euro an die Betrüger verhindern. Am Dienstagnachmittag wurden bei der Rostocker Polizei drei Strafanzeigen wegen versuchten Betruges erstattet. Betroffen waren Senioren zwischen 81 und 88 Jahren. In zwei Fällen wurde ...

