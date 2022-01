Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Versuchter Fahrzeugdiebstahl

Alarmanlage ausgelöst

Kevelaer-Wetten (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen (17. Januar 2022) an der Brillstraße offenbar versucht einen VW Bus, Typ California Beach, zu stehlen. Der Wagen war der in der Einfahrt eines Hauses abgestellt. Die Täter entfernten gewaltsam das Schloss an der Fahrertür. Dabei lösten sie jedoch die Alarmanlage des Wagens aus, was sie vermutlich in die Flucht schlug. Das Schloss nahmen die Täter mit. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

