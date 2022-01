Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Versuchte Einbrüche in Schulen

Türen hielten Stand

Kleve (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (13. Januar 2022) versuchten unbekannte Täter, eine Tür zum Hinterhof des Gymnasiums am Köstersweg in Kellen aufzubrechen. Die Türen hielten jedoch Stand, so dass der Einbruchsversuch misslang. Ebenso erging es Einbrechern, die in der Nacht auf Freitag (14. Januar 2022) in die Turnhalle der Grundschule an der Spyckstraße einbrechen wollten. Auch hier wurden an mehreren Türen Aufbruchsspuren festgestellt. Allerdings hatten die Täter keinen Erfolg. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 - 5040. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell