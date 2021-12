Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Einbruch am Gildering - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Am Donnerstagabend (09.12., 22.30 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über einen versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Gildering informiert.

Zeugen bemerkten einen Täter beim Versuch die im rückwärtigen Bereich gelegene Terrassentür des Hauses aufzuhebeln und wählten den Polizeiruf. Kurz darauf flüchtete die dunkel gekleidete, männliche Person zu Fuß in Richtung Paulusstraße.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

