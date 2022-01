Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Geldern (ots)

Bereits zwischen Freitag (07.01.2022) und Mittwoch (12.01.2022) kam es auf dem Brühlscher Weg zu einer Verkehrsunfallflucht bei der ein geparkter Ford Fiesta beschädigt wurde.

Die Halterin des Fords hatte ihren Wagen am Freitag gegen 19:00 Uhr ordnungsgemäß Höhe der Hausnummer 76 am Fahrbahnrand geparkt und ihren Wagen am Mittwoch gegen 19:00 Uhr mit einem frischen Unfallschaden auf der kompletten linken Fahrzeugseite vorgefunden.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell