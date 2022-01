Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Schwerer Auffahrunfall

61-jährige Citroen-Fahrerin schwer verletzt

Geldern-Pont (ots)

Am Sonntag (16. Januar 2022) gegen 13.40 Uhr ereignete sich auf der Venloer Straße (B 58) in Höhe der Steinstraße ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine 61-jährige Frau aus Geldern schwer verletzt wurde. Aus Geldern kommend fuhr ein 59-jähriger Mann aus Brüggen mit seinem Wohnmobil über die B 58 in Richtung Straelen. In Höhe der Unfallstelle übersah er den verkehrsbedingt haltenden Citroen der 61-Jährigen und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralles schleuderte der Citroen in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem grauen Mercedes. Insgesamt wurden durch den Unfall vier Personen verletzt, eine davon schwer. Die Verletzten wurden vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme war die B 58 in beide Richtungen gesperrt.

