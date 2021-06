Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Schweizer Porsche gefährdet Radler - Zeugen gesucht

Konstanz (ots)

Die Polizei Konstanz ermittelt gegen einen 38-jährigen Porsche-Fahrer aus der Schweiz, der am Freitag gegen 21.15 Uhr am Zähringer Platz beim Abbiegen zwei Radfahrer gefährdet hat, die Grün hatten. Zuvor war der Mann in dem schwarzen 911er mit Thurgauer Nummer Mitarbeitern des kommunalen Ordnungsdienstes aufgefallen, weil er diesen den Mittelfinger ausstreckte. Die Polizei Konstanz, die den Fahrer kontrolliert hat, sucht unter Telefon 07531 995-0 nun die beiden Radler, die von dem Porsche-Fahrer behindert oder gar gefährdet wurden.

