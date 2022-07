Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Aggressiver 31-Jähriger nach Bedrohung, Sachbeschädigung und Widerstand in Gewahrsam genommen

Rostock (ots)

Wegen einer Vielzahl von Straftaten ermittelt die Rostocker Kriminalpolizei gegen einen 31-Jährigen, der am Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt die Mitarbeiter mit einem Messer bedroht hatte.

Der Tatverdächtige hatte am 21.07.22 gegen 16:00 Uhr den Supermarkt in der Rostocker Innenstadt trotz Hausverbot betreten und wollte offensichtlich eine Flasche Bier erwerben. Von Mitarbeitern der Filiale wurde er daraufhin angesprochen und auf das bestehende Hausverbot hingewiesen. Der Rostocker reagierte sofort aggressiv und schmiss die Bierflasche in ein Warenregal. Erneut wurde er aufgefordert, den Markt zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er jedoch nicht nach, sondern zog ein Messer aus der Tasche und hielt dies mit ausgeklappter Klinge in Richtung der Mitarbeiter. Anschließend flüchtete der Deutsche und wurde zusammen mit einem Bekannten von den bereits alarmierten Polizeikräften in der Paulstraße aufgegriffen. Zunächst versuchte, der 31-Jährige zu flüchten, was ihm jedoch nicht gelang. Es kam zu einer Rangelei mit der Polizei, in die auch der 19-jährige Bekannte involviert war. Dieser stellte sich immer wieder zwischen die Beamten und den Tatverdächtigen. Der 31-Jährige reagierte weiter aggressiv und versuchte, sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Letztendlich konnte er von den Beamten überwältigt werden und wurde in Gewahrsam genommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille.

Im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen wurde bekannt, dass der Mann bereits am 19.07.22 in demselben Einkaufsmarkt einen räuberischen Diebstahl begangen hatte. Auch hier hatte der 31-Jährige die Mitarbeiter bedroht, geschlagen und flüchtete anschließend unerkannt. Ermittler der Kriminalpolizei konnten den Tatverdächtigen nun anhand von Videoaufzeichnungen eindeutig identifizieren.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern gegenwärtig noch an.

