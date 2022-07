POL-HRO: Falsche Polizisten am Telefon - Bankmitarbeiter verhindert Schlimmeres

Rostock (ots) - Nach einem Zeugenhinweis konnte die Rostocker Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag drei mutmaßliche Fahrraddiebe im Bereich der KTV stellen. Gegen 02:30 Uhr meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei. Diese teilten dunkel gekleidete Personen mit, die sich Am Kabutzenhof sowie am Warnowufer an Fahrrädern zu schaffen machten. Nachdem einer der Hinweisgeber die mutmaßlichen Fahrraddiebe ansprach, ...

