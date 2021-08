Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Diensthund eingesetzt - Reaktion auf Einsatz

Warendorf (ots)

Auf Social Media Seiten ist der Videoausschnitt eines Polizeieinsatzes von Sonntag (15.08.2021) aus Oelde veröffentlicht worden.

Das Video zeigt lediglich eine sehr kurze Sequenz des Einsatzes und stellt nicht die gesamte Situation dar.

Am Sonntag (15.08.2021, 02.10 Uhr) sind Polizisten zu einem Einsatz mit mehreren, Flaschen werfenden, Personen zu einem Tankstellengelände in Oelde gerufen worden. Vor Ort trafen die Beamten diverse Personengruppen an. Unter ihnen ein stark alkoholisierter 22-Jähriger aus Oelde, der durch ein hohes Aggressionspotential und mangelnde Kooperationsbereitschaft auffiel. Um eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Gruppen zu verhindern, sprachen die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten mehreren Personen, darunter auch dem 22-Jährigen, einen Platzverweis aus. Alle außer ihm kamen der Aufforderung nach und er weigerte sich zusätzlich, eine Glasflasche, die er in der Hand hielt, abzustellen. Die Polizisten drohten dem Mann an, ihn zur Durchsetzung des Platzverweises und dem Verhindern von Straftaten in Gewahrsam zu nehmen. Sollte er sich weiter widersetzen, würde zur Durchsetzung der Maßnahme zudem ein Diensthund eingesetzt werden. Andere Maßnahmen versprachen aufgrund seines Verhaltens keinen Erfolg. Der Oelder ignorierte die Aufforderungen und provozierte die Polizisten weiter, sodass der Diensthund zur Unterstützung eingesetzt wurde. Der Diensthund wurde auf den Arm genommen, um ihn gezielt in Richtung des Armes des Mannes einzusetzen.

Der 22-Jährige wurde nach dem Einsatz des Hundes kooperativer. Er erlitt oberflächliche Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Anschließend führten ihn die Polizisten dem Gewahrsam zu.

Polizeihunde werden in verschiedenen Bereichen der Polizei eingesetzt. Sie unterstützen die Polizei unter anderem bei der Suche nach Vermissten, sind in der Lage Flüchtige zu verfolgen, sie dienen als Schutz und als Hilfsmittel um polizeiliche Maßnahmen durchzusetzen.

