POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Unter Drogen und ohne Führerschein am Steuer

Warendorf (ots)

Polizisten haben am Dienstagvormittag (24.08.2021, 10.10 Uhr) die Autofahrt eines 32-jährigen Beckumers gestoppt.

Der Mann war in seinem Auto auf der Ennigerloher Straße in Neubeckum unterwegs. An einem Tankstellengelände kontrollierten Polizisten den Fahrer. Körperliche Auffälligkeiten ließen den Konsum von Drogen vermuten. Einen freiwillig durchgeführten Drogenvortest versuchte der 32-Jährige zunächst zu fälschen, in dem er Leitungswasser in den Becher füllte. Nach einer weiteren Aufforderung Urin in den Becher abzugeben, kam der Beckumer dieser nach. Der Test war positiv auf Marihuana und Amphetamin. Außerdem gab der Autofahrer an keinen Führerschein zu besitzen.

Zur Entnahme einer Blutprobe brachten ihn die Polizisten in ein Krankenhaus. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

