POL-WAF: Warendorf. Zwei Radfahrer kollidieren am Emssee

Warendorf (ots)

Am 24.08.2021 erhielt die Polizei Warendorf gegen 18.40 Uhr Kenntnis über einen Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Radfahrern.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhren ein 23-jähriger und ein 89-jähriger Radfahrer hintereinader einen Fuß-/Radweg entlang des Emssees in Warendorf. An der Unfallstelle beabsichtigt der junge Mann den vorausfahrenden Senior zu überholen, als dieser plötzlich nach links abbiegt. Trotz Bremsung kam es zum Zusammenstoß der beiden Warendorfer. Der Senior verletzte sich dabei so schwer, dass er mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde.

