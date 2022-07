POL-HRO: Alkoholfahrer in Rostock gestellt

Rostock (ots) - Am gestrigen Mittwochabend kam es auf dem Radweg An der Stadtautobahn zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern, wobei sich beide Verletzungen zuzogen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr um 20:45 Uhr ein 34-jähriger Rostocker den Radweg An der Stadtautobahn in Richtung Schutower Kreuz. Zum selben Zeitpunkt nutzte ein 22-jähriger Rostocker den Fahrradweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Unter der ...

