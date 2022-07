Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++ Unbekannte leeren Zigarettenautomaten ++ Auffahrunfall mit drei Pkw ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Achim. Am Dienstagvormittag ereignete sich im Einmündungsbereich der Desmastraße in die Uesener Feldstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem 28 Jahre alten Motorradfahrer und einem VW. Der 28-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der 28-Jährige war mit seinem Motorrad auf der Uesener Feldstraße in Richtung Uesen unterwegs. Ersten Informationen zufolge bemerkte ein 74-Jähriger, der gerade mit seinem VW nach links von der Desmastraße in die Uesener Feldstraße einbog, den Motorradfahrer zu spät. Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich auf über 1.000 EUR beläuft. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

++ Beim Überholen verunfallt ++

Kirchlinteln. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Schafwinkeler Landstraße (L 171) zwischen einem VW und einem Lkw wurde ein 29-Jähriger leicht verletzt. Der 29-Jährige VW-Fahrer war auf der L 171 in Richtung Visselhövede unterwegs. Zwischen der Bendingbosteler Dorfstraße (K 22) und der Schafwinkeler Dorfstraße (K 18) überholte er einen 25-jährigen Lkw-Fahrer, der auf der L 171 in dieselbe Richtung unterwegs war. Ersten Informationen zufolge bemerkte der VW-Fahrer dabei einen 50-jährigen Smart-Fahrer, der ihm entgegenkam, zu spät. Der VW-Fahrer scherte nach dem Überholvorgang zu früh nach rechts ein und stieß mit dem Lkw zusammen. Zu einer Kollision mit dem entgegenkommenden Smart kam es nicht. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt. Am VW und am Lkw entstand Sachschaden, der sich auf über 4.000 EUR beziffert.

++ Auffahrunfall mit drei Pkw ++

Oyten. Am Dienstagnachmittag kam es in der Achimer Straße (L 167) zu einem Verkehrsunfall, in den drei Fahrzeuge verwickelt waren. Verletzt wurde niemand. Ein 59-Jähriger Ford-Fahrer, der einen Anhänger zog, und ein 72-Jähriger Opel-Fahrer standen auf der Achimer Straße in Richtung Oyten-Zentrum in Höhe der Unterführung zur A 1 verkehrsbedingt an einer Ampel. Ersten Informationen zufolge bemerkte dies der 45 Jahre alte Fahrer eines Mercedes, der in derselben Fahrtrichtung unterwegs war, zu spät. Er fuhr auf den Opel auf und schob diesem wiederum auf das Ford-Gespann. Nach derzeitigem Stand wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. Am Mercedes und am Opel entstand Sachschaden. Beide waren nicht mehr fahrbereit. Beim Gespannt wurde zumindest der Anhänger beschädigt. Der Gesamtschaden lässt sich auf zumindest 13.000 EUR beziffern. Im Zuge der Aufnahme des Verkehrsunfalles kam es zu Verkehrsbehinderungen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Unbekannte leeren Zigarettenautomaten ++

Osterholz-Scharmbeck. Dienstagnacht haben bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Straße Am Hochzeitswald geleert. Die Täter öffneten gewaltsam den Zigarettenautomaten und erbeuteten die Zigaretten sowie Bargeld. Das Polizeikommissariat Osterholz nimmt Hinweise unter 04791/3070 entgegen.

++ Alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen ++

Osterholz-Scharmbeck. Heute, gegen 03:00 Uhr, haben Beamte des Polizeikommissariats Osterholz einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 63-Jährige war mit seinem Mercedes im Stadtgebiet unterwegs, als die Beamten ihn der Teichstraße einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten sie fest, dass der 63-Jährige alkoholisiert war. Eine Atemalkoholkontrolle ergab 1,1 Promille. Infolgedessen musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Ferner stellten die Beamten den Führerschein des 63-Jährigen sicher. Ferner erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

