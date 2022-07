Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 03.07.22

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Achim

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Osterholz

Lilienthal, K8 - Fahrzeug kollidiert mit Gegenverkehr: Auf der Straße Vierhausen kommt es am frühen Samstagabend im Kurvenbereich zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Eine 36-Jährige befährt mit ihrem Pkw die Kreisstraße 8 in Richtung Ritterhude, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gerät und hierbei mit dem entgegenkommenden Pkw einer 65-Jährigen kollidiert. Durch den Zusammenstoß werden die Fahrzeuginsassen des entgegenkommenden Pkw einmal schwer und einmal lebensgefährlich verletzt. Von den vier Insassen des den Unfall verursachenden Pkw werden zwei Erwachsene schwer und zwei Kinder leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme muss die Kreisstraße komplett gesperrt werden. Neben der Feuerwehr sind auch mehrere Rettungswagen und Notärzte im Einsatz. Alle Unfallbeteiligten werden in umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Osterholz-Scharmbeck - Alkoholisierter Radfahrer stürzt: In der Samstagnacht stürzt in der Straße Melchers Hütte ein 62-jähriger Radfahrer aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung. Durch den Sturz zieht sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu. Er wird daraufhin für eine ambulante Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

A27 - Radfahrer befährt Autobahn: Ein 38-jähriger Mann aus Bremerhaven befährt am Samstagmorgen mit einem Fahrrad den Seitenstreifen der Autobahn 27 in Richtung Bremen. Er kann, nachdem mehrere Verkehrsteilnehmer den Radfahrer gemeldet hatten, durch Beamte der Autobahnpolizei im Bremer Kreuz gestoppt werden. Im Rahmen der Kontrolle stellt sich heraus, dass das Fahrrad zuvor entwendet worden war. Zudem finden die Beamten in mehreren von dem Mann mitgeführten Rucksäcken mutmaßliches Diebesgut. Die Gegenstände werden durch die Polizei sichergestellt. Gegen den Radfahrer werden ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

