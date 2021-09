Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme durch Bundespolizei: Ein Täter, zwei Tage, zwei Straftaten

Köln (ots)

Gestern Abend (27. September) nahm die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof einen jungen Mehrfachtäter vorläufig fest. Nachdem er bereits am Sonntag einen Mann mit Pfefferspray und Faustschlägen angegriffen hatte, konnte er gestern Morgen wiedererkannt und gestellt werden. Doch damit nicht genug: Nachdem er am Abend einer Zivilstreife der Bundespolizei Drogen angeboten hatte, klickten die Handschellen.

Am 26.09.2021 gegen 19:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger eine körperliche Auseinandersetzung auf dem Breslauer Platz. Vor Ort angekommen, trafen die Beamten der Bundespolizei auf einen 56-jährigen Kölner sowie einen unbeteiligten Zeugen. Der Geschädigte gab an, dass er auf einer Bank sitzend unvermittelt durch einen Unbekannten einen Schlag mit der geballten Faust auf den Hinterkopf erhalten habe. Als er sich umdrehte, besprühte der Täter ihn aus nächster Nähe mit Pfefferspray direkt ins Gesicht und floh auf einem Fahrrad. Die Einsatzkräfte forderten einen Rettungswagen an und suchten zunächst erfolglos den Nahbereich ab.

Am Folgetag (27. September) gegen 07:45 Uhr sprach der 55-jährige Zeuge des Angriffs eine Streife der Bundespolizei an und teilte mit, den Mann im Kölner Hauptbahnhof wiedererkannt zu haben. Nach Abgleich der Täterbeschreibung, belehrten die Beamten den 21-jährigen Tatverdächtigen und entließen ihn nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen von der Dienststelle.

Gegen 16:50 Uhr dann der zweite Vorfall: Nachdem der 21-Jährige einer Zivilstreife der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof Betäubungsmittel zum Kauf anbot, gaben sich die Beamten zu erkennen und verbrachten den Mann sowie seine minderjährige Begleiterin zur Dienststelle der Bundespolizei. Hier händigte der junge Täter, der in der Vergangenheit hinreichend wegen Eigentums- und Gewaltdelikten in Erscheinung getreten war, den Einsatzkräften freiwillig acht "Verkaufseinheiten" Amphetaminpaste (ca. 10,3g) aus. Die Bundespolizisten beschlagnahmten die Drogen und nahmen die erst 13-jährige vermisste Jugendliche, in Gewahrsam. Der Mehrfachtäter wurde vorläufig festgenommen und muss sich nunmehr wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Körperverletzung verantworten.

