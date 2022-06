LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Landkreis Gotha (ots) - Gestern kam es zu zwei gemeinsamen Einsätzen von Polizei und Feuerwehr. In Tonna kam es gegen 07.50 Uhr zu einem Brand einer Garage, den die Feuerwehr löschen konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Bei Löschversuchen ist eine 66-jährige Bewohnerin leicht verletzt wurden und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurden. Am Nachmittag, gegen 15.50 Uhr kam es zu einem Schornsteinbrand in der ...

