LPI-GTH: Verkehrsunfall

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots) - In der Zeit zwischen dem 31. Mai und gestern beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter ein in der Straße "Am Flößgraben" geparkten Honda. Der oder die Unbekannten zerstachen mehrere Reifen des Fahrzeuges und verursachten einen Schaden von ungefähr 500 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0129764/2022) entgegen. ...

