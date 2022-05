Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zusammenstoß zwischen Triebwagen und PKW bei Silz (LK MSE)-ein Schwerverletzter

Röbel/ Müritz (ots)

Vermutlich wegen Unaufmerksamkeit befuhr ein 34-jähriger PKW-Fahrer aus Rostock am 08.05.2022, 14.30 Uhr einen unbeschrankten Bahnübergang auf der Verbindungsstraße Silz-Heidepark und kollidierte dort mit einem Triebwagen der ODEG. Dadurch erlitt der Mann schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am PKW Skoda und am Triebwagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 EUR. Es waren mehrere Freiwillige Feuerwehren im Einsatz.

