POL-EL: Nordhorn - Auto prallte gegen Baum

Neuenhaus (ots) - Am Samstag kam es auf der Straße Südring in Neuenhaus zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 20-Jähriger war gegen 13.55 Uhr in seinem VW auf der Uelsener Straße in Richtung Neuenhaus unterwegs. Als er in den dortigen Kreisverkehr einfuhr, übersah er einen 54-jährigen Motorradfahrer. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Motorradfahrer stark ab und kam ...

mehr