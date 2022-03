POL-EL: Beesten - Kellerbrand

Werlte (ots) - Am Samstagabend sind bislang unbekannte Täter zwischen 17 und 0.15 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Mühelenfeld in Werlte eingebrochen. Sie beschädigten eine Terrassentür und gelangten in die Räume. Ersten Erkenntnissen zufolge machten die Täte keine Beute. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werlte unter der Rufnummer 05951/995300 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

