Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Geschäftseinbruch in Waldhausen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind am Dienstag, 16. August, zwischen 2.14 Uhr und 3.56 Uhr in Geschäftsräume an der Waldnieler Straße eingebrochen und haben Elektro-Artikel entwendet.

Die Täter gelangten von der Gebäuderückseite aus Richtung Monschauer Straße in das Objekt. Drinnen durchsuchten sie einige Räume und entkamen anschließend mit einigen Elektro-Artikeln in unbekannte Richtung.

Die Polizei fragt: Wer hat etwas von der Tat mitbekommen und kann Hinweise zu den Tätern geben? (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell