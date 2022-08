Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Fahrradfahrer bei Zusammenstößen mit Autos schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 16. August, ist es im Stadtgebiet gleich zweimal zu Verkehrsunfällen gekommen, bei denen Fahrradfahrer schwer verletzt wurden und in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

Bei einem Verkehrsunfall in Rheindahlen gegen 10.45 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer 55-jährigen Taxifahrerin und einem 46-jährigen Fahrradfahrer.

Die Taxifahrerin stand mit ihrem Wagen an einer rot zeigenden Ampel auf der K10. Als die Ampel grün zeigte, fuhr die Frau in der Absicht los nach links auf die Erkelenzer Straße abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem 46-jährigen Fahrradfahrer, der ihr entgegenkam und die Kreuzung in Richtung Merreter überqueren wollte.

Gegen 19.45 Uhr ist es auf der Gasthausstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 28-Jähriger fuhr auf seinem Fahrrad den Hügel von der Neustraße in Richtung Gasthausstraße herunter. Als er ein stehendes Auto auf dem Weg sah, habe er nach eigener Aussage stark gebremst. Plötzlich habe er die Kontrolle über das Rad verloren und nur noch versucht, auszuweichen. Dies gelang ihm allerdings nicht, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Auto kam, in dem ein 36-jähriger Mann saß. Hierbei sei er über die Motorhaube auf die Fahrbahn gefallen. (cr)

