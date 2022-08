Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Körperverletzung am Platz der Republik - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben am Samstag, 13. August, einen 30-jährigen Mann im Bereich des Hauptbahnhofs angegriffen und leicht verletzt.

Am Montag, 16. August, meldete sich der 30-Jährige bei der Polizei und gab an, dass er am Samstagmorgen um 5.06 Uhr mit dem Zug am Hauptbahnhof Mönchengladbach angekommen sei. Anschließend habe er den Bahnhof durch den Gang in Richtung Platz der Republik verlassen wollen. Dort sei er von einem Mann aufgehalten und aggressiv angesprochen worden. Dann habe der Mann ihn ins Gesicht geschlagen und gegen die Beine getreten. Noch während der Auseinandersetzung seien zwei bis drei weitere Männer hinzugekommen, die ihn zu Fall gebracht hätten. Anschließend hätten die Männer gemeinschaftlich auf ihn eingetreten als er bereits am Boden lag. Erst als sich eine Frau durch lautes Rufen eingemischt habe, seien die Männer weggelaufen.

Der Haupttäter wird wie folgt beschreiben: Er ist circa 17-20 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Dazu hat er eine kräftige Statur und schwarze kurze Haare. Außerdem trug er an dem Abend eine schwarze medizinische Maske, eine Kopfbedeckung, ein dunkles T-Shirt, eine weitgeschnittene dunkle Hose und schwarze Sneaker. Auffällig ist seine verhältnismäßig große Nase unter der Maske gewesen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/ oder Angaben zur Identität der Männer machen können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.

Die Ermittler bitten hierbei insbesondere die Frau, die sich durch lautes Rufen bemerkbar gemacht hat, sich als Zeugin zu melden. Sie wird wie folgt beschrieben: Die Frau ist um die 30 Jahre alt und circa 170 cm groß. Sie hat eine schlanke Statur, längere hellere Haare und trug ein sommerliches Kleid. (jl)

