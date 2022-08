POL-MG: Einbruch in Ladenlokal

Mönchengladbach (ots) - Nach einer Sachbeschädigung an der Fensterscheibe eines Autohauses an der Hubertusstraße in Hockstein am Dienstag, 16. August, gegen 1.50 Uhr hat die Polizei einen 21-jährigen Mann vorläufig festnehmen können. Der Mann wird verdächtigt, einen Backstein mehrfach gegen die Fensterscheibe geworfen zu haben. Dabei beobachte ihn ein Zeuge. Anhand seiner Beschreibung des Tatverdächtigen konnte ...

