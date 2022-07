Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Bauzaunelemente von Kompostierungsanlage entwendet

Riegelsberg (ots)

Zu einem Diebstahl von insgesamt 30 Bauzaunelementen samt Betonfüßen kam es am letzten Wochenende auf der Kompostierungsanlage in der Holzer Straße. Zunächst verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu dem Gelände, indem sie ein Vorhängeschloss am Eingangstor durchtrennten. Im Anschluss wurde das Gelände der Kompostierungsanlage mit einem LKW befahren und die Bauzaunelemente und Betonfüße aufgeladen. Beschädigte Elemente wurden von den Tätern aussortiert und zurückgelassen. Danach wurde das Gelände wieder über den Zufahrtsweg verlassen. Es wurde ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell