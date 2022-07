POL-VK: Unbekannte entwenden Kupferrohre

Völklingen (ots) - Am Wochenende kam es in Völklingen, OT Heidstock, zu Fahrzeugaufbrüchen. In der Straße "Am Bachberg" wurden bei zwei Fahrzeugen von einer noch unbekannten Person jeweils ein Fenster eingeschlagen und aus den Fahrzeugen wurden diverse Taschen samt Inhalt entwendet. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der beiden Taten wird von einem Tatzusammenhang ausgegangen. Weitere Ermittlungen durch die ...

