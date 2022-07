Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Motorradfahrer

Riegelsberg (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20:15 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Russenweg. Zunächst befuhr ein 35-jähriger Motorradfahrer den Russenweg in Richtung Köllerbach, als er unmittelbar vor der Einmündung der Straße Auf Birg von einem schwarzen Renault Twingo überholt wurde. Der Fahrer des Renault bremste den Wagen nach dem Überholvorgang derart stark ab, dass der nachfolgende Motorradfahrer die Kontrolle über das Zweirad verlor und stürzte. Dabei wurde der 35-jährige Fahrer leicht verletzt. Der Fahrer des Renault flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle in Richtung Köllerbach. Nach Angaben des Motorradfahrers war auf dem Heck des Renault ein Werbeschriftzug einer Pizzeria zu lesen gewesen. Auf der Beifahrerseite des Renault war die Aufschrift "Speisekarte24" angebracht. Es wurde ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Hinweise zu dem schwarzen Renault Twingo erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell