POL-VK: Püttlingen, OT Köllerbach- Frau von eigenem Fahrzeug erfasst

Püttlingen (ots)

Am Freitagabend kam es kurz vor Mitternacht in Püttlingen, OT Köllerbach, zu zwei Verkehrsunfällen, welche im Zusammenhang standen. Eine 25-Jährige fuhr vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung mit ihrem VW Polo gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mazda. Die Fahrerin versuchte danach zunächst den VW zu starten und um zuparken. Als dies nicht gelang, telefonierte die Frau. Kurze Zeit später erschienen mehrere Bekannte der Frau, welche versuchten den VW zur Seite zu schieben. Der VW rollte hierbei rückwärts bergab und erfasste die dahinter befindliche Frau. Hierdurch wurde sie schwer verletzt. Die 25-jährige Frau wurde zur medizinischen Behandlung in das Winterbergklinikum Saarbrücken verbracht. Weitere Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Völklingen folgen.

