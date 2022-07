Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebe erbeuten Edelschrott

Völklingen-Fürstenhausen (ots)

Von Montag auf Dienstag kam es in der Saarwiesenstraße zu einem Einbruchsdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zutritt zu dem Gelände eines Metallhandels, indem sie das Eingangstor mit einem Hebelwerkzeug aufbrachen. Im Anschluss öffneten die Täter gewaltsam ein Rolltor und hatten so Zugang zum Gebäudeinnern, in dem Edelschrott gelagert war. Nachdem die Täter das Diebesgut in einem Fahrzeug verladen hatten, verließen sie das Gelände wieder. Es entstand ein geschätzter Schaden im mittleren 5-stelligen Bereich. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Einbruch erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell