Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auto angefahren und abgehauen (28.05.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Autofahrer zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, auf der August-Reitz-Straße. Der Unbekannte beschädigte einen geparkten Citroen C 4 am hinteren linken Kotflügel und flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0.

