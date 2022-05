Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Kühlschrank in freier Natur entsorgt

Polizei sucht Umweltsünder (29.05.2022)

Triberg (ots)

Ein Unbekannter hat an der Bundesstraße 33 zwischen St. Georgen und Triberg, neben einem Parkplatz rund 250 m nach dem "Rösslewirtshof" in Richtung Triberg, illegal Müll abgeladen. Der Umweltsünder entsorgte auf einer Wiese hinter dem Parkplatz eine rund 330 l fassende Kühl-Gefrierkombination. Am Kühlgerät waren alle Anschlüsse noch dicht, so dass zumindest kein ozonschädigendes Kühlmittel "R12" austreten konnte. Personen, die Hinweise auf den Entsorger geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu wenden.

