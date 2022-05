Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Frau "vergisst" Kleinkind in Linienbus (29.05.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein elternloses Kleinkind in einem Linienbus hat die Polizei am Sonntag gegen 20 Uhr auf den Plan gerufen. Ein Busfahrer teilte den Beamten mit, dass eine Frau mit Kindern und einem Kinderwagen aus seinem Bus ausgestiegen war. Dabei habe sie wohl eines ihrer Kinder im Bus "vergessen". Zwischenzeitlich kam die 26-jährige Mutter des Vierjährigen selbst zur Polizei und erklärte, dass sie ihren Sohn versehentlich in einem Bus zurückgelassen habe. Die Beamten konnten den Knirps abholen und wohlbehalten wieder in die Obhut seiner Mutter geben.

