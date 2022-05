Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auto kollidiert mit Radfahrer (27.052022)

Singen (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Radfahrer ist es am Freitagmittag auf der Anton-Bruckner-Straße gekommen. Ein 69-jähriger Dacia-Fahrer bog aus einem Grundstück auf die Anton-Bruckner-Straße ab. Dabei stieß der Dacia mit einem von links auf dem Radweg kommenden, 54-jährigen Radfahrer zusammen. Der Radler stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Am Auto entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Die Höhe des am Fahrrad entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

