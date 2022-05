Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Unfall verletzt (28.05.2022)

Singen (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall am Samstagmittag auf der Bundesstraße 34 zwischen Singen und Radolfzell verletzt worden. Ein 42-jähriger Opel-Fahrer war auf der B34/Radolfzeller Straße von Singen in Richtung Radolfzell unterwegs. Auf Höhe einer Baustelle wendete der ortsunkundiger 42-Jährige um wieder in Richtung Singen zu fahren. Beim Einfahren auf die B34 stieß der Opel mit einer ebenfalls aus Richtung Singen kommenden, ordnungsgemäß auf dem Radweg fahrenden 64 Jahre alten Frau auf einem E-Bike zusammen. Die Radlerin erlitt dabei Verletzungen am Unterschenkel. Der 42-Jährige brachte die verletzte Frau zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Opel entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Die Höhe des am Fahrrad entstandenen Sachschadens ist unbekannt.

