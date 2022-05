Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Lagerhalle (29.05.2022)

Singen (ots)

In der Nacht auf Sonntag ist ein unbekannter Täter in eine Lagerhalle auf der Carl-Benz-Straße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens betrat der Unbekannte das Gelände über das offenstehende Hoftor. Anschließend schlug der Einbrecher ein Fenster ein um in die Werkhalle zu gelangen. Ob der Täter etwas erbeutete, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die in der Nacht auf Sonntag Verdächtiges auf der Carl-Benz-Straße, im Bereich zwischen Grubwaldstraße und Georg-Fischer-Straße, beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

