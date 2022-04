Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Kellerraum - Zeugenaufruf - Festnahme nach Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht! - Einbruch in Pkw - Sexuelle Belästigung

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Kellerraum - Zeugenaufruf

Bebra. In einen Kellerraum in der Weserstraße brachen Unbekannte zwischen dem 14. Oktober und dem 2. April ein. Mittels körperlicher Gewalt öffneten die Einbrecher ein Vorhängeschloss des Kellers und gelangten so unbefugt in die Räumlichkeiten, aus denen sie Gartenwerkzeuge im Gesamtwert von etwa 2.300 Euro entwendeten. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Festnahme nach Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht!

Bad Hersfeld. Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld nahmen am Dienstag (26.04.) einen 32-jährigen Mann aus Bad Hersfeld fest, nachdem dieser sich unberechtigt in einem Pkw auf einem Firmengelände in der Straße "Am Peterstor" aufhielt und Fahrzeugteile ausbaute.

Gegen 9.30 Uhr hatten aufmerksame Zeugen die Polizei über den Sachverhalt informiert und den Mann bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten. Bei der anschließenden Tatortaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Bad Hersfelder bereits mehrere technische Gegenstände aus dem Fahrzeug ausgebaut hatte. Eine Musikanlage des Autos - im Wert von circa 500 Euro - konnte vor Ort nicht mehr aufgefunden werden.

Außerdem stellten die Beamten auf dem Parkplatz zwei weitere Fahrzeuge fest, deren Seitenscheiben in der Zeit zwischen Montagnachmittag (25.04), gegen 17 Uhr, bis Dienstagvormittag (26.04.) eingeschlagen worden waren.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf etwa 8.700 Euro.

Ob der 32-Jährige mit allen drei Fahrzeugaufbrüchen in Verbindung steht, ist derzeit noch unbekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Hersfeld.

Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Pkw

Niederaula. Ein schwarzer VW Touareg wurde in der Nacht zu Mittwoch (27.04.) Ziel unbekannter Täter. Aus dem Innenraum des Autos entnahmen die Langfinger eine noch unbekannte Menge Bargeld sowie mehrere Reisepässe. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist bislang nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sexuelle Belästigung

Bad Hersfeld. Am Mittwochabend (27.04.), gegen 22 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Radfahrer einer 20-jährigen Frau aus Ludwigsau im Bereich einer Bar in der Frankfurter Straße mit der flachen Hand auf den Hintern. Der Täter kann als männlich, etwa 30 Jahre alt, sehr schlank, mit dunklem Bart, einer markanten, großen Nase und kurzen, schwarzen Haaren beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er dunkle Kleidung und führte einen Rucksack mit auffällig großen Buchstaben sowie ein dunkles Herrenfahrrad mit sich. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell