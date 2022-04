Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Versuchter Einbruch in Friedhofshalle - Einbruch in Büro

Vogelsbergkreis (ots)

Sachbeschädigung

Lauterbach. Unbekannte zerkratzten in der Nacht zu Mittwoch (27.04.) die Tür der Beifahrerseite eines schwarzen Nissan Juke. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz im Felsenweg. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Friedhofshalle

Lauterbach. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Mittwoch (27.04.) in eine Friedhofshalle im Ortsteil Reuters einzubrechen. Mehrfach hebelten die Täter an Türen und Fenstern des Gebäudes. Diese hielten jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von circa 1.000 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Büro

Schwalmtal. In ein Bürogebäude in der Alsfelder Straße brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (27.04.) ein. Durch Einschlagen einer Scheibe gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unbekannt. Es entstand Sachschaden von rund 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell