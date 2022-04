Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfälle mit Verletzten im PP Osthessen

Fulda (ots)

Schlitz/Willofs - Verkehrsunfall mit schwerverletzter eingeklemmter Person

Auf der Landstraße 3140 zwischen Schlitz und dem Stadtteil Willofs kam es am Mittwochmittag, gg. 13:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei der eine Autofahrerin in ihrem Fahrzeug schwer verletzt und eingeklemmt wurde. Ein 62jähriger BMW-Fahrer aus Fulda befuhr die Landesstraße 3140 hinter einem Lkw von Schlitz kommend in Richtung Willofs und eine 89jährige Renault-Fahrerin aus Schlitz befuhr die Landesstraße 3140 entgegengesetzt von Willofs in Richtung Schlitz. Nach ersten Ermittlungen scherte der BMW-Fahrer hinter dem Lkw aus und kollidierte dabei frontal mit dem entgegenkommenden Renault. Bei dem Frontalzusammenstoß wurde der Renault auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kam an der Schutzplanke zum Stillstand, welche ebenfalls dadurch beschädigt wurde. Die schwer verletzte Renault-Fahrerin wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Schlitz aus ihrem Pkw befreit werden. Nach der notärztlichen Behandlung wurde sie von einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Der BMW-Fahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 21.000,- Euro beziffert. Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen für eine Stunde gesperrt werden. Beide beschädigten Fahrzeuge wurden durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entfernt.

(Berichterstatter: Peppler, O., PHK, PSt. Lauterbach)

Alleinunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer auf der L 3171

Am 27.04.2022, gegen 20:20 Uhr befuhr ein 37 jähriger Motorradfahrer aus Thüringen mit seiner Kawasaki Ninja die L 3171 von Roßbach kommend in Richtung Betzenrod. Er überholte nacheinander zwei PKW`s mit überhöhter Geschwindigkeit. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten und prallte frontal gegen das Metallgestänge eines Verkehrsschildes. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer in das angrenzende Feld geschleudert und blieb dort schwer verletzt liegen.

Der Motorradfahrer war ansprechbar und wurde durch Ersthelfer versorgt, bevor er durch Rettungskräfte behandelt und in das Klinikum Fulda verbracht wurde.

Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von etwa 6.000 EUR.

(Berichterstatter: Skoluda, POK - PSt. Hünfeld)

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Ludwigsau. Auf der L3336 von Niederthalhausen kommend in Richtung Wüstfeld "Am Stock" kam es am 27.04.2022, gg. 19:04 Uhr zu einem Alleinunfall eines 21-jährigen Heringers mit seinem Motorrad, als dieser in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke stieß. Der Motorradfahrer flog über die Leitplanke. Dabei wurde er schwer verletzt und anschließend mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 250 EUR.

(Berichterstatter: POK Hübner - PSt. Bad Hersfeld)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell