Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmitteilungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallmitteilungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Dienstag (26.04.), in der Zeit von 13 Uhr bis 16 Uhr, parkte ein Rotenburger Pkw-Fahrer seinen roten VW-Golf auf einem Parkplatz in der Webergasse Ecke Taubengasse. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte die hintere linke Fahrzeugseite des geparkten Pkw und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Dienstag (26.04.), gegen 14:40 Uhr, befuhren ein 37-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Lkw bis 3,5 t und ein 24-jähriger Mann aus Friedewald mit einem Mitsubishi L200 die Landecker Straße in Richtung der Straße "Am Ententeich". Verkehrsbedingt musste der 37-Jährige bremsen. Dies bemerkte der 24-Jährige vermutlich zu spät und fuhr seitlich von hinten auf. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 10.200 Euro.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bad Hersfeld. Am Dienstag (26.04.), gegen 15:30 Uhr, befuhren ein 56-jähriger Mann aus Haunetal mit einem Opel Mokka und ein 52-jähriger Mann mit einem Lkw die Frankfurter Straße in Richtung Hauneck. An der Ampel an der Frankfurter Straße / Carl-Benz-Straße musste der Mann aus Haunetal wegen Rotlichts anhalten. Dies bemerkte der Lkw-Fahrer vermutlich zu spät und fuhr auf den vor ihm stehenden Opel Mokka auf. Hierbei verletzte sich der 56-jährige Haunetaler leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.300 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Parkendes Auto beschädigt - Suche nach Geschädigten und Zeugen

Lauterbach. Am Montag (25.04.), gegen 14 Uhr, wollte ein Fahrer mit seinem Audi A1 am rechten Fahrbahnrand "An der Ritsch" in der Nähe eines dortigen Krankenhauses einparken. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigte er dabei die hintere Stoßstange eines silbernen SUV, möglicherweise Volvo X40. Nach einer kurzen Wartezeit verließ er den Unfallort, um sich Schreibmaterialien zu holen. In dieser Zeit fuhr das beschädigte Fahrzeug davon. Hinweise dazu erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Parkendes Auto beschädigt und geflüchtet

Schlitz. Am Dienstag (26.04.), gegen 8 Uhr, parkte ein Fahrer seinen Opel Corsa im mittleren Bereich des Parkplatzes beim Bürgerhaus in der Jahnstraße. Als er gegen 12 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen am vorderen, linken Radkasten sowie an der Fahrertür und Fahrertürgriff fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise dazu erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, der Polizeiposten Schlitz unter der Tel. 06642/60999-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell