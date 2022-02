Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Holtwicker Straße/ Strom nach Autounfall ausgefallen

Coesfeld (ots)

Ein Autounfall hat am Samstagabend (19.02.22) für einen Stromausfall an der Neutorstraße gesorgt. Gegen 20.45 Uhr war ein 21-jähriger Coesfelder auf der Holtwicker Straße in Richtung Coesfelder Innenstadt unterwegs. Aus noch nicht geklärten Gründen rammte er ein Verkehrszeichen, verlor die Kontrolle über das Auto, rutschte von der Fahrbahn über einen Grünstreifen und kollidierte mit einem Stromkasten an der angrenzenden Neutorstraße. Daraufhin fiel im Nahbereich der Strom aus. Der leicht verletzte Mann begab sich auf Wunsch selbständig zu einem Arzt. Die Stadtwerke kümmerten sich um die Wiederherstellung der Stromversorgung.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell