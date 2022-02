Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Heller

Trunkenheitsfahrt endet im Graben

Coesfeld (ots)

Ein 44-jähriger Autofahrer aus Nottuln fuhr am 20.02.2022, gegen 01.00 Uhr, unter dem Einfluß von Alkohol, auf einem Wirtschafsweg (Heller) in Nottuln. Aufgrund seiner Alkoholisierung kam er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Straßengraben mit seinem Auto zu Liegen.

Fremdschaden entstand nicht, auch verblieb der 44-Jährige unverletzt.

Im Anschluss lief er zu seiner Wohnanschrift, wo er durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden konnte. Er räumte die Trunkenheitsfahrt ein.

Ihm wurde auf der Polizeiwache in Dülmen eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

