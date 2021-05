Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brennende Gartenlaube in Wattenscheid

Bochum (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brannte eine Gartenlaube hinter einem Wohnhaus in Wattenscheid. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus verhindern. Verletzt wurde niemand.

Um 3.14 Uhr wurde die Feuerwehr in die Herrmann-Sievers-Straße alarmiert. Dort brannte beim Eintreffen des Löschzuges der Feuerwache Wattenscheid eine 3 mal 3 Meter große Gartenlaube in voller Ausdehnung. Durch die Hitze der Flammen drohte eine Brandausbreitung auf das Wohngebäude, erste Fensterscheiben des Hauses waren bereits zerplatzt. Erschwert wurden die Löschmaßnahmen zudem durch eine Gasflasche und Kraftstoffkanister im inneren der Laube, die ebenfalls in Flammen standen und das Feuer zusätzlich anheizten. Mit zwei Strahlrohren gelang es den Einsatzkräften den Brand unter Kontrolle zu bringen und eine Ausbreitung auf das Wohnhaus zu verhindern. Es dauerte aber rund 90 Minuten, bis auch die letzten Brandnester abgelöscht waren und der Feuerwehreinsatz beendet werden konnte.

Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte vor Ort, unterstützt wurde die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheit Heide der Freiwilligen Feuerwehr. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell