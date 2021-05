Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brennende Sauna in Wintergarten - Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Wohnhaus

Bochum (ots)

Am späten Sonntagabend brannte im Wintergarten eines Mehrfamilienhauses an der Karl-Friedrich-Straße eine Sauna. Verletzt wurde niemand, eine Wohnung wurde durch Brandrauch jedoch stark beschädigt.

Der Alarm erreichte die Leitstelle der Feuerwehr um 22.38 Uhr. Als die Einsatzkräfte der Innenstadtwache am Einsatzort in Weitmar eintrafen, brannte eine ca. 9 Quadratmeter große Sauna in einem Wintergarten auf einer Dachterrasse im ersten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses in voller Ausdehnung. Die Flammen drohten bereits auf die angrenzende Wohnung überzugreifen. Alle Bewohner hatten das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits unverletzt verlassen. Sofort ging ein Trupp unter Atemschutz durch die bereits stark verrauchte Wohnung zur Dachterrasse vor, um eine Brandausbreitung zu verhindern. Parallel dazu ging auch eine Drehleiter in Stellung, um das Gebäude von Außen zu kontrollieren. Den Brand konnte der Trupp mit einem Strahlrohr schnell unter Kontrolle bringen, sodass eine Brandausbreitung erfolgreich verhindert werden konnte. Dennoch entstand in der Wohnung ein erheblicher Sachschaden durch Brandrauch, wodurch diese unbewohnbar ist. Die Bewohnerin kam für die Nacht bei Verwandten unter.

Der Einsatz der Feuerwehr konnte nach 2 Stunden beendet werden. Unterstützt wurde die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheit Stiepel der Freiwilligen Feuerwehr. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte vor Ort. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

